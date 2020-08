Fase 3: Marco Lutzu, 'pmi devono affermarsi on line con più efficacia' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Labitalia) - "Le piccole e medie imprese colonna portante della nostra economia, ma anche tra i comparti più colpiti in assoluto dalla pandemia, devono affermarsi online con più efficacia". A dirlo Marco Lutzu, uno dei più noti copywriter a livello europeo e direttore dell'agenzia Solutzione, autore del testo di riferimento in Italia, che ha superato la soglia delle 25mila copie vendute, per quanto riguarda il copywriting, già inserito da Microsoft tra le 5 competenze fondamentali da possedere a livello aziendale e non. "Le aziende - sottolinea - capaci di acquisire clienti online stanno cadendo in piedi o addirittura migliorando la propria posizione, per questo ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Fase Marco Fase 3: Marco Lutzu, 'pmi devono affermarsi on line con più efficacia' Il Sannio Quotidiano Fase 3:divertimento in sicurezza,ecco la scuola per bimbi dj

(ANSA) - PESCARA, 07 AGO - Creare un'attività destinata ai bambini, che consenta di rispettare le normative anticontagio e che rappresenti un momento di svago, di rilancio e di felicità per i più picc ...

Trentino Startup Valley premia idee innovative (anche anti virus): fino al 28/08

Sono aperte fino al 28 agosto le candidature per aderire alla seconda edizione di Trentino Startup Valley, il programma di accompagnamento d’eccellenza per idee d’impresa innovative promosso da Trenti ...

