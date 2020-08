Dr. Disrespect torna live dopo il ban di Twitch e fa il botto su YouTube (Di venerdì 7 agosto 2020) A distanza di più di un mese dal ban di Twitch, Dr. Disrespect, il popolare e controverso streamer, è tornato in diretta ma questa volta su YouTube.Lo streaming di Dr. Disrespect è andato in diretta intorno alle 22:30 ore italiane di ieri, ma l'alter ego di Beahm non è ancora apparso sullo schermo. Lo streaming consisteva in un rendering di una stazione di servizio con decorazioni a tema DrDisrespect e Champions Club. dopo che lo streaming è stato in diretta per oltre un'ora, con quasi 300.000 spettatori sintonizzati, DrDisrespect ha fatto sapere su Twitter e nella chat di YouTube che non avrebbe effettivamente iniziato lo streaming fino alle 21 di oggi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #DrDisrespect sta per tornare su #YouTube. -

Ultime Notizie dalla rete : Disrespect torna Dr. Disrespect torna live dopo il ban di Twitch e fa il botto su YouTube Eurogamer.it Ninja torna a sorpresa su Twitch con una live di Fortnite e fa il botto di spettatori

Tyler 'Ninja' Blevins è stato, in passato, un popolarissimo streamer di Fortnite, grazie alle sue live su Twitch che, quotidianamente, lo catapultavano in cima alla lista dei più seguiti sulla piattaf ...

Tyler 'Ninja' Blevins è stato, in passato, un popolarissimo streamer di Fortnite, grazie alle sue live su Twitch che, quotidianamente, lo catapultavano in cima alla lista dei più seguiti sulla piattaf ...