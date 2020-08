Csm: Bonafede, ‘importante riforma, scardinare correntismo’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Con la riforma del Csm si punta a “scardinare il correntismo”. I componenti della sezione disciplinare verranno scelti con sorteggio e non potranno far parte di altre commissioni e per le nomine per gli uffici giudiziari si vuole evitare “qualsiasi logica spartitoria”, con lo “stop delle nomine a pacchetto: si deve seguire un ordine cronologico, in modo da evitare che possano arrivare sul tavolo del Consiglio più nomine contemporaneamente, che possono assecondare logiche spartitorie che vogliamo superare”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.Per quanto riguarda l’elezione dei membri togati, che saranno 20 con 10 componenti laici, ci saranno 19 collegi territoriali, con ... Leggi su calcioweb.eu

ilriformista : Riforma Csm, il bluff di #Bonafede: “Altro che spazzacorrenti, le rafforzerà” L'intervista a @PierantonioZ - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Scompare dalla proposta del Guardasigilli l'idea del sorteggio dei componenti del Consiglio. Torna pure l'anzianità di ser… - TV7Benevento : Csm: Bonafede, 'importante riforma, scardinare correntismo'... - galby1961 : RT @ADeborahF: Menomale che almeno Bonafede è rimasto al suo posto! Continua a fare un ottimo lavoro come tutti i ministri del #M5S https:/… - AlonzoPeppino : RT @LaNotiziaTweet: Mai più altri casi Palamara. Pronta la riforma #Bonafede del #Csm. Cambiano le regole per eleggere i consiglieri. Freno… -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Bonafede Csm, la riforma Bonafede approda a palazzo Chigi. Le toghe saranno meno libere di autogovernarsi la Repubblica Csm: Bonafede, 'importante riforma, scardinare correntismo'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Con la riforma del Csm si punta a "scardinare il correntismo". I componenti della sezione disciplinare verranno scelti con sorteggio e non potranno far parte di altre commis ...

Approvato il Dl agosto: “Misure anti-Covid fino al 7 settembre”

Riforma del Csm Obiettivo della riforma varata oggi dal Consiglio dei ministri è “scardinare le degenerazioni del correntismo”, ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante la ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Con la riforma del Csm si punta a "scardinare il correntismo". I componenti della sezione disciplinare verranno scelti con sorteggio e non potranno far parte di altre commis ...Riforma del Csm Obiettivo della riforma varata oggi dal Consiglio dei ministri è “scardinare le degenerazioni del correntismo”, ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante la ...