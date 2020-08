Covid in Campania, salgono i positivi: il bollettino di oggi (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosalgono i contagi in Campania rispetto al bollettino della giornata di ieri. Sono 15 i nuovi casi di Coronavirus, emersi dall’analisi di 2.025 tamponi: lo ha comunicato l’Unità di Crisi regionale nell’ultimo aggiornamento, diramato alle ore 17 di oggi, 7 agosto, e relativo alla mezzanotte precedente. salgono così a 5.050 i casi di Coronavirus che si sono registrati sull’intero territorio regionale dall’inizio della pandemia di Coronavirus, mentre sono 345.975 i tamponi effettuati. Nelle ultime ore, ottime notizie sono arrivate anche sul fronte dei guariti: sono 28 le persone guarite, che portano il totale a 4.240, tutte considerate completamente guarite; non ci sono variazioni, invece, sul fronte dei decessi: le persone morte a ... Leggi su anteprima24

