Coronavirus, Asl Roma 6: positivi un bimbo di 11 anni e una bimba di 1 anno (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono 2 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dall’Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Si tratta di un bimbo di 11 anni per il quale è in corso l’indagine epidemiologica e di una bambina di 1 anno che è stata trasferita al Bambino Gesù di Palidoro. Coronavirus nel Lazio: la situazione aggiornata al 7 agosto Nel Lazio gli attuali casi positivi sono 1008. I ricoverati (non in terapia intensiva) sono 184, mentre quelli in terapia intensiva 8. 816 sono i casi in isolamento domiciliare. 865 i deceduti da inizio pandemia, 6891 i guariti. Sono stati esaminati in totale 8764 casi. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus, Asl Roma 6: positivi un bimbo di 11 anni e una bimba di 1 anno - cronacacaserta : Coronavirus: 3 nuovi positivi ufficializzati dall’Asl nel Casertano - Meta_Magazine : #Coronavirus, 2 nuovi #casi #positivi il #7Agosto in #AslRoma6 - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi casi, 7 sono di importazione. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl - radiolaquila1 : L'Aquila: Coronavirus, aggiornamento dati Asl provinciale al 7 agosto L'AQUILA - Alla data odierna sono 302 i casi… -