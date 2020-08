Commercialisti, proclamato sciopero a settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Le associazioni dei Commercialisti ed esperti contabili hanno oggi formalmente proclamato uno sciopero di categoria dal 15 al 22 settembre. L’astensione avrà ambito nazionale, spiegano, e “consisterà nell’astensione per otto giorni della presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) II trim 2020, ai sensi art. 21 bis DL 78/2010 nonchè nell’astensione dalla presenza in udienza per otto giorni presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti”. Le motivazioni dell’azione di protesta, riferiscono i sindacati, sono “le reiterate lesioni delle prerogative professionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ... Leggi su quifinanza

