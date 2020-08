CdS - Cresce ottimismo per il recupero di Insigne: oggi proverà scatti e allunghi (Di venerdì 7 agosto 2020) Napoli ottimista per il recupero di Lorenzo Insigne contro il Barcellona. Ieri il capitano azzurro ha svolto una parte dell'allenamento con il gruppo oltre alle terapie e oggi farà un test decisivo al San Paolo. Leggi su tuttonapoli

cdsnews : #attualita #laspezia - CDS cresce in tutto: tra i giovani, negli accessi e nelle pagine viste -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Cresce

Città della Spezia

Nei primi sette mesi le visite aumentano del 55 per cento rispetto allo stesso intervallo del 2019. Eccezionali i numeri di consolidamento del nuovo pubblico. La Spezia - Il tempo è giunto. Quello di ...Anche il Corriere dello Sport, cosí come ha fatto la Gazzetta, apre riportando in prima pagina la notizia piú calda del momento, quella che vedrebbe l´Inter e il suo allenatore Antonio Conte vicini ad ...