Calciomercato – Affari e trattative 7 agosto – Lazio e Milan attive; Napoli ora di rinnovi (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Calciomercato sta vivendo ore calde per alcune società e tra queste ci sono Lazio e Milan, che sono molto attive sul mercato, mentre il Napoli è vicino ad un doppio rinnovo. Finita l’era Pallotta a Roma. Affari e trattative sempre più incessanti e oggi può essere una giornata decisiva per alcune operazioni. Lazio: si avvicina David Silva e si lotta per Muriqi David Silva si avvicina alla Lazio. Trattativa avviatissima, anzi in dirittura d’arrivo. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti ed il fratello dell’asso spagnolo ha già visitato il centro sportivo di Formello. Ci sono ancora alcuni dettagli da limare relativi ai bonus, ma lo spagnolo ha deciso di accettare ... Leggi su giornal

Il Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato, ha già definito tre colpi. In Campania arriveranno Andrea Petagna, Rrahmani e Victor Osimhen. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ha trascorso una prima parte di stagione da spettatore non pagante. Poi, però, nel 2020, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e, soprattutto, con la doppietta siglat ...

