Balmoral, il castello delle vacanze estive della regina Elisabetta (Di venerdì 7 agosto 2020) 80 anni di vacanze reali a Balmoral sfoglia la gallery Dopo quattro mesi in isolamento a Windsor, la regina Elisabetta, 94 anni, e il marito Filippo, 99, si sono imbarcati in elicottero alla volta di Balmoral, per dare così inizio alle loro ferie estive. La residenza, che appartiene non alla Corona ma alla stessa sovrana, fu acquistata dal principe Alberto nel 1852 per la regina Vittoria e occupa un posto speciale nel cuore di tutti i Windsor, che quando possono si rifugiano nei suoi paesaggi ... Leggi su iodonna

YSA__O : RT @tgjwsite: Castello di Balmoral - Josluisfriashe2 : RT @tgjwsite: Castello di Balmoral - Hina__Rang : RT @tgjwsite: Castello di Balmoral - TayyabaWaqas_94 : RT @tgjwsite: Castello di Balmoral - Tayyaba_94 : RT @tgjwsite: Castello di Balmoral -

Ultime Notizie dalla rete : Balmoral castello La fuga estiva della Regina Elisabetta in campagna con il Balmoral Protocol a prova di covid cosmopolitan.com La "fuga" estiva della Regina Elisabetta in campagna con il Balmoral Protocol a prova di covid

Per Kate Middleton e il principe William avrai pure avuto dei dubbi sui loro piani estivi (cominciati alle Isole Scilly), ma tra le ultime news sulla Regina Elisabetta c'è una certezza: lei l'estate l ...

Regina Elisabetta II d’Inghilterra e Principe Filippo pronti per le vacanze. Anche quest’anno si vola in Scozia

La Regina Elisabetta II e il Duca di Edimburgo sono arrivati ??in Scozia per l’inizio delle loro vacanze estive, stessa spiaggia stesso mare La Regina Elisabetta II e il Duca di Edimburgo sono arrivat ...

Per Kate Middleton e il principe William avrai pure avuto dei dubbi sui loro piani estivi (cominciati alle Isole Scilly), ma tra le ultime news sulla Regina Elisabetta c'è una certezza: lei l'estate l ...La Regina Elisabetta II e il Duca di Edimburgo sono arrivati ??in Scozia per l’inizio delle loro vacanze estive, stessa spiaggia stesso mare La Regina Elisabetta II e il Duca di Edimburgo sono arrivat ...