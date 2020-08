A Cinecittà, il 29 e il 30 agosto, evento Voucher Exhibiton con i concerti live di Morgan e Andy, dei Deshedus e la notte delle chitarre (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 6 agosto 2020 – Il programma televisivo “Voucher – Il Turismo in onda” approda a Cinecittà World a Roma, il 29 ed il 30 agosto 2020, per la prima edizione di Voucher Exhibition, al fine di promuovere il Turismo Musicale. Il turismo e la Musica sono, difatti, due comparti fortemente penalizzati dal Covid-19. È l’occasione per incontrarsi e trascorrere un week end di spettacolo, musica, cultura, benessere ed informazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza all’interno del Parco divertimenti del cinema e della televisione. Due serate per due grandi concerti Difatti, la prima serata, sabato 29 agosto 2020, alle ore 20.00, presso lo Studio 1, vedrà, in anteprima mondiale, lo spettacolo ... Leggi su notizieora

