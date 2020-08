Vladimir Luxuria non ci sta e risponde ad Adinolfi dopo il tweet del quale non sentivamo davvero il bisogno (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha ragione da vendere Vladimir Luxuria rispondendo per le rime al tweet di Mario Adinolfi, che si è sentito in dovere di commentare le foto di Francesca Pascale e Paola Turci pubblicate dalla rivista Oggi questa settimana. Opinioni che tutti certo possono dare, ma sempre nel rispetto del prossimo, senza andare oltre. E visto che anche Luxuria è stata tirata in ballo dalle parole di Adinolfi, non poteva che arrivare la sua risposta. C’è gente che dovrebbe farsi una vita invece di giudicare, puntare il dito come baionetta contro gli altri e al contempo essere molto indulgenti con se stessi. Ora si traveste da psicologo interprete dei sorrisi (ma che ne sa?) e parla di lesbo-comunismo: patetico #omotransfobia Del tweet di ... Leggi su ultimenotizieflash

