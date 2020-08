Tunisino positivo al Covid fugge dall'ospedale e va in stazione: 'Voglio tornare a casa'. Denunciato (Di giovedì 6 agosto 2020) positivo al coronavirus , è scappato dall'ospedale per tornare a casa ed è stato Denunciato: ora rischia diversi anni di carcere. Protagonista della vicenda un Tunisino di 33 anni , che era ricoverato ... Leggi su leggo

salidaparallela : RT @PPicerni: Il cittadino tunisino positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale e va in stazione a Rovigo - Mirandola59 : RT @PPicerni: Il cittadino tunisino positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale e va in stazione a Rovigo - CeoBru : RT @PPicerni: Il cittadino tunisino positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale e va in stazione a Rovigo - paolorm2012 : RT @PPicerni: Il cittadino tunisino positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale e va in stazione a Rovigo - PPicerni : Il cittadino tunisino positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale e va in stazione a Rovigo -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisino positivo Il tunisino positivo fuggito dall'ospedale era arrivato in treno, impossibile ricostruire i contatti La voce di Rovigo Migranti, M5s: da Tunisia azioni concrete su pressione Farnesina

Roma, 6 ago. (askanews) - "Grazie al gran lavoro di pressing diplomatico messo in campo dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la Tunisia ha annunciato l'attivazione di un efficace dispositivo marit ...

Parma, ha gettato le transenne sui binari rischiando di provocare un incidente ferroviario: già libero

E' libero il tunisino 21enne che domenica mattina ha devastato la stazione di Ostia Parmense (Parma), gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario. Dopo la convalid ...

Roma, 6 ago. (askanews) - "Grazie al gran lavoro di pressing diplomatico messo in campo dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la Tunisia ha annunciato l'attivazione di un efficace dispositivo marit ...E' libero il tunisino 21enne che domenica mattina ha devastato la stazione di Ostia Parmense (Parma), gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario. Dopo la convalid ...