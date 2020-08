Traffico illegale di animali, da giugno sequestrati 155 cuccioli in Friuli Venezia Giulia. Le immagini (Di giovedì 6 agosto 2020) Calano gli abbandoni di animali ma aumentano i sequestri di cuccioli in A4 a causa dell’intensificarsi del Traffico di animali. Una collaborazione fra Polizia Stradale e Noava (Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale) avviata dall’inizio di quest’anno, ha portato in poco più di un mese e tre operazioni con il relativo sequestro di 115 cuccioli di varie razze pregiate tra cui spitz, maltesi, husky siberiano, boston terrier, teckel, shiba inu e golden retriver, per un valore, sul mercato, di oltre 100mila euro. Il commercio illegale di cuccioli in Friuli Venezia Giulia viaggia prevalentemente lungo due direttrici: dal confine sloveno lungo il canale goriziano ... Leggi su ilfattoquotidiano

