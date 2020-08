Terrore a Sondrio, egiziano molesta quattro ragazze in una notte: arrestato (Di giovedì 6 agosto 2020) Sondrio, 6 ago – E’ finito in manette il maniaco seriale, autore di quattro violenze sessuali, che aveva seminato il Terrore nella città di Sondrio. Le violenze erano stati commessi tutte nella notte dello scorso due agosto nei confronti di ragazze che stavano rincasando, in quattro diversi momenti della serata. Gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Sondrio hanno eseguito il fermo di un 26enne di origine egiziana che le indagini, condotte in tempo rapido dopo la denuncia di una delle vittime, hanno individuato come colpevole. L’immigrato si trova ora in custodia cautelare in carcere. Il gip Antonio De Rosa lo ha deciso su richiesta del sostituto procuratore Chiara Costagliola, che ha coordinato le ... Leggi su ilprimatonazionale

