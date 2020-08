Strage di Pietrarsa: dopo 157 anni Napoli Est chiede ancora lavoro (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Era il 6 agosto del 1863 quando nel neo Regno d’Italia si consumava la prima Strage sul lavoro. Nell’eccidio dell’opificio di Pietrarsa morirono, per mano del Regio Esercito, ben 4 operai mentre furono numerosi i feriti, rei di aver protestato per un loro diritto: il lavoro. A 157 anni da quella Strage il tema del lavoro nell’area orientale della città di Napoli resta ancora materia di grande attualità. Dove, sullo sfondo dei primi lavoratori italiani morti per la loro battaglia, oggi ci sono i circa 400 operai dello stabilimento Whirlpool di Ponticelli, l’unico sito della multinazionale americana nel Mezzogiorno. Nonostante gli ... Leggi su anteprima24

