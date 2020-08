“Sono stata io a parlare”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la bomba arriva da Maria De Filippi (Di giovedì 6 agosto 2020) È bastata una soffiata, da parte della persona giusta: a svelare ad Emma Marrone che l’allora fidanzato Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez è stata proprio lei, Maria De Filippi. Ad ammetterlo è la conduttrice stessa in un’intervista a “Gente”. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”. Belen Rodriguez, allora ospite nel cast di “Amici”, non aveva lasciato indifferente il ballerino. La ... Leggi su caffeinamagazine

