Siviglia-Roma, i diffidati giallorossi a rischio squalifica (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ uno il diffidato della Roma a rischio squalifica in caso di passaggio del turno ai quarti. Prima del match contro il Siviglia, infatti, è in diffida Justin Kluivert: in caso di ulteriore giallo per il giovane olandese, arriverebbe un turno di stop. Qualora invece non dovesse arrivare l’ammonizione, il giocatore in questione non sarebbe più in diffida nei quarti a causa del nuovo regolamento della competizione. IL REGOLAMENTO DEI diffidati Leggi su sportface

