Shock in Ospedale, Muore il Padre e Spacca La Faccia al Medico: “Faccio il Macello” (Di giovedì 6 agosto 2020) Un Medico e due operatori sanitari sono stati aggrediti da un uomo che aveva appena perso il Padre, è accaduto all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Aggrediti da un parente di un paziente deceduto dentro l’Ospedale, questo il destino di un Medico e di altri due operatori sanitari al Santa Maria Goretti di Latina. L’uomo era giunto in seguito ad aver appreso per telefono che il Padre era deceduto, finendo per Spaccare naso e mandibola al dottore prima di essere allontanato. Ferito anche il dipendente che ha cercato di placare la situazione fuori controllo. L’aggressore aveva minacciato in precedenza, prima della chiusura della telefonata di “fare il macello”, accecato dalla furia sarebbe arrivato al nasocomio ... Leggi su youreduaction

genovapostnews : Rapallo, gli rubano il Rolex da 7 mila euro che aveva al polso, pensionato sotto shock all’ospedale - 007Vincentxxx : RT @EGigalon: @007Vincentxxx Può capitare....Mia cognata si è fatta 20 giorni di ospedale, perché, pulendo dei gamberi argentini, ha cominc… - EGigalon : @007Vincentxxx Può capitare....Mia cognata si è fatta 20 giorni di ospedale, perché, pulendo dei gamberi argentini,… - AStreetPhoto : RT @rivia_di: Il bambino di Ostia venduto (dal padre)... si! Il padre!!! È sotto shock... Non si fida delle figure maschili ed ha paura di… - Deb34103683 : RT @rivia_di: Il bambino di Ostia venduto (dal padre)... si! Il padre!!! È sotto shock... Non si fida delle figure maschili ed ha paura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Shock Ospedale Palermo: bimbo di 4 mesi muore in ospedale per crisi respiratoria, aperta indagine La Sicilia Beirut conta i morti e chiede verità

Scende il buio su Beirut in lutto e il nero è più scuro della pece. Già la crisi economica aveva tagliato l’energia elettrica, ridotta a poche ore quotidiane. Ma adesso anche i generatori non funziona ...

Casazza, quarantenne di Monasterolo in shock anafilattico per la puntura di un insetto

Quando è entrato in farmacia era grave, non riusciva più a respirare: era stato punto da un insetto che gli aveva provocato uno shock anafilattico. L’intervento del 118 ha salvato la vita a un quarant ...

Scende il buio su Beirut in lutto e il nero è più scuro della pece. Già la crisi economica aveva tagliato l’energia elettrica, ridotta a poche ore quotidiane. Ma adesso anche i generatori non funziona ...Quando è entrato in farmacia era grave, non riusciva più a respirare: era stato punto da un insetto che gli aveva provocato uno shock anafilattico. L’intervento del 118 ha salvato la vita a un quarant ...