Sanchez all’Inter, Scholes lo annienta: “era ora, lo United avrebbe dovuto sbarazzarsene molto prima” (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella mattinata di oggi, l’Inter ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez, che ha firmato con la società nerazzurra un contratto fino al 2023. Paolo Rattini/Getty ImagesUna notizia accolta con favore non solo dai tifosi del club di Suning, ma anche da Paul Scholes che ha espresso la propria felicità per l’addio del cileno al Manchester United. Parole dure quelle dell’inglese all’indirizzo di Sanchez, rilasciate ai microfoni di BT Sport: “dovevano sbarazzarsi di lui il prima possibile. era davvero un peso per il Manchester United. Quando sir Alex Ferguson è andato via, ci sono stati 4-5 anni di campagna acquisti terrificante e Sanchez ne faceva parte. Ora con Solskjaer sembra fortunatamente che il ... Leggi su sportfair

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - FBiasin : #Sanchez all'#Inter a titolo definito. Nessun indennizzo economico al #ManchesterUnited, ingaggio da 7 milioni (Sky… - marcomiluzio87 : #Sanchez arrivato a titolo gratuito all'#Inter è sicuramente un gran colpo x i nerazzurri. Il probabile arrivo di D… - ilnostrofanta : UFFICIALE: Adesso #Sanchez rimarrà all’#Inter. Firmato il contratto fino al 2023 #SerieA #Calciomercato #6Agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Sanchez all’Inter Genoa-Inter 0-3, Conte ora è secondo Affaritaliani.it