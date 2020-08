Reti Energetiche, Snam e Microsoft avviano progetto su cloud e IoT (Di giovedì 6 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Snam e Microsoft consolidano la propria partnership per sviluppare soluzioni in grado di abilitare l'evoluzione digitale delle Reti Energetiche grazie al cloud e all'Internet of Things (IoT). Le due aziende, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2019, hanno iniziato a sviluppare insieme un'infrastruttura “hybrid cloud” che consentirà a Snam di fare leva su una maggiore capacità di elaborazione dei dati e sull'IoT per gestire la propria rete in modo sempre più efficiente e flessibile, con benefici sia dal punto di vista dell'affidabilità e della sicurezza sia in ottica di transizione energetica.La sinergia darà vita, entro il prossimo autunno, a un'architettura digitale in grado di ... Leggi su iltempo

