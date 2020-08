Repubblica: Se Insigne non ce la fa giocherà Elmas (Di giovedì 6 agosto 2020) Gattuso sa bene che per avere una possibilità con il Barcellona bisogna presentarsi con la migliore squadra possibile. Per questo, sebbene avesse in mente la formazione da giorni, continua ad osservare il lavoro dei suoi ragazzi per capire chi sia al meglio per la sfida di sabato. Si comincia dunque a delineare, come scrive Repubblica la squadra che scenderà in campo al Camp Nou con l’ossatura portante formata da Ospina, Koulibaly, Fabian e Mertens. Se il capitano non dovesse farcela, invece, il suo posto sarà preso quasi sicuramente da Elmas, che si è quasi liberato dalla concorrenza di Lozano. Merito della maggiore duttilità tattica del giovane centrocampista macedone, preziosa in una sfida che diventerà strada facendo una partita a scacchi, complici i 5 cambi. Resta ancora qualche dubbio per ... Leggi su ilnapolista

