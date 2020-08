Ralf Rangnick: “Non sarebbe stato saggio andare al Milan” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo mesi di indiscrezioni e retroscena, l’allenatore del Lipsia, Ralf Rangnick, che sembrava vicinissimo a sedersi sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione, ha spiegato, nel corso di un’intervista a Suddeoteche Zeitung, il motivo del suo rifiuto ai rossoneri: “In seguito all’ottima serie dei risultati del Milan dalla ripresa del campionato in poi, non era possibile chiudere l’affare. Indipendentemente dal punto di vista, se il mio club o quello del club, non sarebbe stato intelligente farlo. Se mi metto nei panni dei milanisti, che siano tifosi, giocatori o dirigente sportivo, non avrei capito perché decidere di cambiare dopo un percorso del genere”. Ralf Rangnick, scopriamo chi è il nuovo allenatore ... Leggi su sport.periodicodaily

