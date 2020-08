PS5: il prezzo della next-gen di Sony non sarà svelato a breve (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo aver scoperto le specifiche di PS5, il suo aspetto e molti dei titoli in arrivo, manca ancora un'informazione di primaria importanza: il prezzo.I fan continuano a chiedersi quanto costerà la next-gen di Sony, quanta differenza ci sarà tra la versione standard e quella digital only e quando finalmente sarà svelato il prezzo.A quanto pare, il prezzo della console rimarrà un mistero ancora per un po', stando a quanto detto dall'ex Xbox Mike Ybarra.Leggi altro... Leggi su eurogamer

