Paola Turci: vita privata, età, carriera, Instagram, ex marito, amori e figli della cantante (Di giovedì 6 agosto 2020) Chi è com’è Paola Turci nella vita privata? In questi giorni si sta parlando molto della brava cantante romana non tanto per il suo noto talento musicale, ma per motivi esclusivamente legati al gossip. L’artista infatti, è stata paparazzata su una barca in compagnia di Francesca Pascale, ex fresca fresca di Silvio Berlusconi: un bacio fra le due, inevitabilmente, ha scatenato una curiosità che sta tenendo banco nel web. Del resto Paola Turci, sulla cresta dell’onda ormai da molti anni e certamente cantante di livello apprezzata da pubblico e critica, ha sempre giocato un po’ la carta dell’ambiguità. In una intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa ha ... Leggi su pianetadonne.blog

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - mante : Repubblica ha la foto di Francesca Pascale e Paola Turci che si baciano sullo yacht. - Pollydolce : Paola Turci: vita privata, età, carriera, Instagram, ex marito, amori e figli della cantante - Testament73 : RT @marcocobianchi: Francesca Pascale ha baciato Paola Turci. Adesso alzatevi, mettetevi in piedi sul primo tavolo che trovate, guardate lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turci Paola Turci al Lecco Film Fest: "Ipocrita vietare i concerti e poi aprire le discoteche" IL GIORNO Francesca Pascale, vacanze e baci con Paola Turci: “Un’amicizia speciale”

Gossip inaspettati in spiaggia, almeno per quanto riguarda Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. I due si sono separati lo scorso marzo con un annuncio di Forza Italia, il partito dell ...

La Pascale insieme a una famosa cantante: il bacio è inequivocabile

Nelle scorse settimane era circolata la voce secondo cui la cantante Paola Turci e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, avessero “un’amicizia molto speciale”. A sorpresa le due sono ...

Gossip inaspettati in spiaggia, almeno per quanto riguarda Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. I due si sono separati lo scorso marzo con un annuncio di Forza Italia, il partito dell ...Nelle scorse settimane era circolata la voce secondo cui la cantante Paola Turci e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, avessero “un’amicizia molto speciale”. A sorpresa le due sono ...