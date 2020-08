MotoGP, Marquez: “Cadere è concesso, rialzarsi è un obbligo: grazie a tutti” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Cadere è concesso, rialzarsi è un obbligo, grazie a tutti per i messaggi di sostegno”. Marc Marquez ringrazia così i propri fan per il supporto dimostrato dopo la seconda operazione chirurgica in pochi giorni a causa della quale non correrà nemmeno a Brno. Ancora ignoti i tempi di recupero per il pilota spagnolo campione del mondo in carica di MotoGP, che sta vivendo dunque un’annata davvero disgraziata e per nulla in linea con le sua aspettative. Leggi su sportface

