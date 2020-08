Meteo Australia del sud, le peggiori tempeste di neve in 50 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Ebbene, mentre in varie lande dell’Europa il caldo in questo Agosto si è fatto sentire con temperature che hanno raggiunto persino i 40°C nel centro di Parigi, nel sud del Pianeta è Inverno, ed il Meteo estremo genera ondate di freddo antartiche, ovvero che giungono dal Polo Sud, che a differenza del nostro, sprigiona un’ingente rigidità. Stavolta è il sud dell’Australia ad esserne interessato, in particolare l’isola di Tasmania. Da queste parti non nevicava così intensamente dall’inizio degli anni ’70 del secolo scorso. La città di Launceston è stata interessata da tempeste di neve, e decine e decine di automobilisti si sono trovati isolati nelle strade innevate. I paesaggi che si ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Australia Meteo Australia del sud, le peggiori tempeste di neve in 50 anni Meteo Giornale Meteo Australia del sud, le peggiori tempeste di neve in 50 anni

Ebbene, mentre in varie lande dell’Europa il caldo in questo Agosto si è fatto sentire con temperature che hanno raggiunto persino i 40°C nel centro di Parigi, nel sud del Pianeta è Inverno, ed il met ...

Katy Perry e Orlando Bloom si trasferiscono in Australia?

La coppia sta pensando di allevare la figlia lontano dalle coste americane. Katy Perry e Orlando Bloom stanno considerando di trasferirsi in Australia dopo la nascita della loro primogenita. L’attore ...

Ebbene, mentre in varie lande dell’Europa il caldo in questo Agosto si è fatto sentire con temperature che hanno raggiunto persino i 40°C nel centro di Parigi, nel sud del Pianeta è Inverno, ed il met ...La coppia sta pensando di allevare la figlia lontano dalle coste americane. Katy Perry e Orlando Bloom stanno considerando di trasferirsi in Australia dopo la nascita della loro primogenita. L’attore ...