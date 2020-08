Mara Venier piegata in due dal dolore racconta di sua madre (Foto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Tante volte abbiamo visto Mara Venier commuoversi ricordando sua madre e sulla rivista Oggi ancora una volta torna a quel periodo terribile che non può dimenticare (Foto). La morte di sua madre è stato un dolore immenso, un dolore che l’ha letteralmente piegata. Nessuno poteva accorgersi di quanto Mara Venier stesse male. Ha sofferto di depressione ma fingeva davanti agli altri; lo confida forse anche perché desidera aiutare gli altri, coloro che vivono gli stessi dolori. E’ stato suo nipote ad aiutarla, il piccolo Claudio le ha restituito tutta la gioia. Aveva i figli, un altro nipote, suo marito che le era sempre accanto ma non bastava niente e nessuno. Mara ... Leggi su ultimenotizieflash

Cosmicpolitan_ : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - infoitcultura : Mara Venier, nuova caduta: «Devo andare a farmi benedire» - infoitcultura : Mara Venier a cuore aperto: “Quando mi hanno detto 'Suo marito è grave'” - infoitcultura : Parla Mara Venier: “Mi avevano rottamata, dicevano che ero vecchia e invece… ecco la mia rivincita - infoitcultura : 'Suo marito è grave'. Mara Venier e il momento che ha cambiato la sua vita -