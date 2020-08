Manolas: «Al Napoli ho perso il conto dei tamponi, oltre trenta. Pensiamo al calcio» (Di giovedì 6 agosto 2020) Nell’intervista rilasciata a Repubblica, Kostas Manolas fa riferimento anche all’emergenza Covid e al timore dei contagi in Catalogna, in vista della partita di sabato contro il Barcellona. Glissa sulla opportunità della decisione di confermare la partita al Camp Nou. «Non spetta a me dirlo, ci vado per fare il mio lavoro e spero di farlo alla grande». Accenna, però, alla situazione in cui si sono trovati i calciatori alle prese con il Covid e i controlli. «Al Napoli ho perso il conto dei tamponi, oltre trenta. Sta andando bene, Pensiamo al calcio» L'articolo Manolas: «Al Napoli ho perso il conto dei ... Leggi su ilnapolista

napolista : Manolas: «Al Napoli ho perso il conto dei tamponi, oltre trenta. Pensiamo al calcio» A Repubblica: «Se è giusto gio… - sportface2016 : #Napoli, #Manolas: 'Il #Barcellona si ferma di squadra, Totti mi ha incoraggiato' - lunatica10001 : RT @PagineRomaniste: #Manolas: 'Il Barcellona? Io so come si elimina. #Totti mi ha detto: rifallo' #ASRoma #Napoli #Barcelona #laRepubblic… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Barcellona-Napoli, Manolas: 'Sto bene, Messi? Si ferma di squadra, senza temerne il talento, Insigne? Spero… - Spazio_Napoli : -