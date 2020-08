Le ebike pieghevoli della Ducati (Di giovedì 6 agosto 2020) Ducati-ScrCR-ELa Ducati sta cercando di diversificare il proprio business, da sempre imprescindibilmente legato alle moto a combustione prestazionali, con l’aggiunta nel portafoglio prodotti di monopattini elettrici ed ebike. L’ultima in ordine di apparizione è la Ducati e-Scrambler, ebike per il tempo libero sviluppata in collaborazione con l’italiana Thok ebikes. Quelle di cui stiamo per parlare ora però, pur essendo a tutti gli effetti delle biciclette a pedalata assistita, hanno la caratteristica di essere pieghevoli, peculiarità che le rende perfette per l’utilizzo in ambito urbano ma anche per i viaggi, visto l’ingombro ridotto nel bagagliaio dell’auto. La Ducati ne ha presentate ... Leggi su wired

“Le foldable e-bike stanno diventando sempre più comuni come mezzo di trasporto sostenibile anche nelle città, poter lavorare a questo progetto rendendolo unico è stata una bella sfida”, spiega Nicola ...

Urban-E, Ducati e Italdesign firmano la e-bike pieghevole

