L’audio ambientale in Siviglia-Roma colpisce ancora, insulto sessista? | VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella serata del 6 agosto, quella che ha sancito il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin, si è registrato anche il primo dispiacere giallorosso della nuova gestione. La partita Siviglia-Roma, valida per l’accesso ai quarti di finale di Europa League, si è conclusa con la sconfitta dei giallorossi, con il punteggio di 2-0 in favore degli spagnoli. LEGGI ANCHE > Le bestemmie al momento del rigore della Roma contro la Fiorentina Siviglia-Roma, frase sessista a bordo campo? La partita ha visto prevalere il Siviglia, formazione molto navigata per una competizione per la quale sembra essere la grande favorita anche quest’anno. Le reti di Reguilòn e di En-Nesyri – una per tempo – hanno spezzato le ali ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : L'audio ambientale senza tifosi colpisce ancora? #SivigliaRoma - TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: L'impatto ambientale della grande diga che l'Etiopia sta erigendo sul Nilo azzurro e i riflessi che la realizzazione di… - fradelliq : RT @Radio3scienza: L'impatto ambientale della grande diga che l'Etiopia sta erigendo sul Nilo azzurro e i riflessi che la realizzazione di… - roc3roc : 'L'impatto ambientale della grande #diga che l'#Etiopia sta erigendo sul #Nilo azzurro e i riflessi che la realizza… - palimmo : RT @Radio3scienza: L'impatto ambientale della grande diga che l'Etiopia sta erigendo sul Nilo azzurro e i riflessi che la realizzazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’audio ambientale 42 migliori Cuffie Bluetooth 4.1 nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi