La Bcp di Torre del Greco chiude il primo semestre 2020 in utile: +2,9 mln nonostante l’emergenza Covid 19 (Di giovedì 6 agosto 2020) La Bcp di Torre del Greco chiude il primo semestre dell’anno 2020 con un utile netto di 2,9 milioni “confermando – si legge in una nota diffusa all’indomani del Consiglio di amministrazione presieduto da Mauro Ascione – l’andamento positivo dell’Istituto”: un risultato conseguito “nonostante i primi impatti dell’emergenza Covid19, manifestatasi a partire dal mese di marzo anche con una vistosa riduzione dell’operatività tradizionale durante il periodo di lockdown, e pur assorbendo il peso delle maggiori rettifiche prudenziali per il rischio di credito, cresciute del 22% a/a, che si sono rese opportune per mantenere la solidità aziendale in previsione del ... Leggi su ildenaro

StabiaChannel : #TerzaPagina #Torre del Greco - BCP, i risultati del primo semestre confermano l’andamento positivo dell’Istituto L… -

Ultime Notizie dalla rete : Bcp Torre La Bcp di Torre del Greco chiude il primo semestre 2020 in utile: +2,9 mln nonostante l'emergenza Covid 19 Il Denaro La Bcp di Torre del Greco chiude il primo semestre 2020 in utile: +2,9 mln nonostante l’emergenza Covid 19

La Bcp di Torre del Greco chiude il primo semestre dell’anno 2020 con un utile netto di 2,9 milioni “confermando – si legge in una nota diffusa all’indomani del Consiglio di amministrazione presieduto ...

Torre del Greco - BCP, i risultati del primo semestre confermano l’andamento positivo dell’Istituto

La BCP chiude il primo semestre dell’anno 2020 con un utile netto di 2,9 milioni conseguito nonostante i primi impatti dell’emergenza Covid19, manifestatasi a partire dal mese di marzo anche con una ...

La Bcp di Torre del Greco chiude il primo semestre dell’anno 2020 con un utile netto di 2,9 milioni “confermando – si legge in una nota diffusa all’indomani del Consiglio di amministrazione presieduto ...La BCP chiude il primo semestre dell’anno 2020 con un utile netto di 2,9 milioni conseguito nonostante i primi impatti dell’emergenza Covid19, manifestatasi a partire dal mese di marzo anche con una ...