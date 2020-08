Juventus Lione, la partenza della squadra di Garcia per Torino (Di giovedì 6 agosto 2020) : alle 17.20 la conferenza stampa per l’ex tecnico della Roma Il Lione è partito per Torino. La squadra di Rudi Garcia ha mostrato tramite un video sul profilo ufficiale la partenza per l’Italia, in vista della sfida di Champions League. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. La conferenza stampa è prevista per le ore 17.20, insieme al tecnico parlerà Depay. Alle ore 18.00 è prevista la rifinitura all’Allianz Stadium. Départ pour Turin ✌🏻🔴🔵#JuveOL pic.twitter.com/dmBZY6Fcqq — Olympique Lyonnais (@OL) August 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : Qui Training Center. Inizia l'operazione #UCL ?? - juventusfc : FOCUS ?? I Nostri avversari di venerdì! ?? @OL ?? - marcoconterio : ?? Ulteriori passi avanti verso il rinnovo di #Dybala con la #Juventus fino al 2025. Dopo la gara contro il Lione ve… - sportli26181512 : Da Old Trafford alla rimonta sull'Atletico: i dieci momenti top di Ronaldo in Champions: Da Old Trafford alla rimon… - SkySport : Juventus-Lione, tutto quello che c'è da sapere sulla partita degli ottavi di Champions -