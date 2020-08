Il teaser e la line-up del mega evento Dc FanDome (Di giovedì 6 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=zXAi2-4pAn0 Promette di essere un evento digitale dalle dimensioni inedite Dc FanDome, organizzato da Warner Bros e Dc Comics per il 22 agosto a partire dalle 18. In assenza di convention e fiere fisiche come il San Diego Comic-Con (che pure ha avuto una – non riuscitissima – edizione online), il brand che racchiude le avventure di Superman, Wonder Woman e molti altri ha deciso di optare per un’iniziativa globale, totalmente virtuale e immersiva, della durata di 24 ore, e completamente dedicata ai fan. Un primo teaser trailer mostra come potranno accedere senza bisogno di pass o di fare code. Dc FanDome sarà, dunque, una grande celebrazione del cosiddetto DC Multiverse, ovvero l’universo narrativo congiunto che racchiude ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : teaser line Ford Puma ST, nuovo teaser della crossover sportiva - VIDEO - Quattroruote.it Quattroruote Il teaser e la line-up del mega evento Dc FanDome

Gal Gadot e Damon Lindelof, James Gunn e Brian Michael Bendis, Kaley Cuoco a Dwayne Johnson: sono solo alcuni dei protagonisti della grande celebrazione virtuale del multiverso Dc Comics. Segnate in a ...

Ford Puma – Spunta un altro teaser della variante ST – VIDEO

Dopo averne confermato l’arrivo lo scorso maggio con un primo teaser, la Ford ha fissato per il prossimo 24 settembre la data di debutto della Puma ST. L’allestimento sportivo della crossover, con ogn ...

Gal Gadot e Damon Lindelof, James Gunn e Brian Michael Bendis, Kaley Cuoco a Dwayne Johnson: sono solo alcuni dei protagonisti della grande celebrazione virtuale del multiverso Dc Comics. Segnate in a ...Dopo averne confermato l’arrivo lo scorso maggio con un primo teaser, la Ford ha fissato per il prossimo 24 settembre la data di debutto della Puma ST. L’allestimento sportivo della crossover, con ogn ...