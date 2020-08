Il sindaco Giorgio Gori: “Bergamo è una città libera dall’epidemia di Covid” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Bergamo è stata la città più colpita in assoluto e adesso è una città libera dall’epidemia di Covid-19”. È quanto ha dichiarato il sindaco Giorgio Gori, illustrando oggi i dati dei test sierologici, dai quali è emerso che il 21,4% della popolazione è entrata in contatto con il virus.“Questo è un elemento importante per la città, per la sua fiducia, per la tranquillità di chi la abita - aggiunge Gori -. Ma anche per il racconto che possiamo fare all’esterno. Bergamo ora è una città sicura. Non significa che ci si possa dire tranquilli per i mesi a venire: in autunno dobbiamo continuare ad avere comportamenti molto prudenti”. Leggi su huffingtonpost

