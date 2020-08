Il nuovo dl del governo? Pochi soldi per la ripresa e una stangata fiscale in arrivo (Di giovedì 6 agosto 2020) Prendere tempo, prorogare le misure attualmente in vigore, rimandare per ora una stangata fiscale che comunque, fra non molto, arriverà. Queste le parole d’ordine con le quali sarebbe possibile sintetizzare facilmente il nuovo decreto Agosto al vaglio del governo, esaminato sotto forma di bozza dal pre-Consiglio dei Ministri. Un sostanziale rinvio a tempi migliori di ogni assunzione di responsabilità, con la proroga dello stop ai licenziamenti e del pagamento dei tributi che per ora si è fermata al 15 ottobre e non al 31 dicembre. Una posizione intermedia che permette di non scontentare né Pd né Cinque Stelle, in attesa di una linea comune condivisa da tutti. I punti critici, sui quali le discussioni saranno feroci e inevitabili, ci sono e sono già evidenti. Stando ... Leggi su ilparagone

