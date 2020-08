Gianfranco Stevanin, il serial killer che fotografava la morte (Di giovedì 6 agosto 2020) . Nell’estate del 1994, nei terreni di Terrazzo, in provincia di Verona, un contadino scopre il corpo di una donna smembrato e avvolto in un bozzolo di plastica. L’indomani Gianfranco Stefanin, ricco agricoltore locale, finisce in manette. Il 24enne attirava le sue vittime con uno shooting fotografico, per poi violentarle e squartarle. Mentre corre in moto, a sedici anni, Gianfranco Stevanin vienne sbalzato dal mezzo battendo violentemente la testa. Da allora sono mesi di buio nell’asfissiante camera dell’ospedale di Verona, in un coma che lo strappa ai suoi affetti: l’amatissima mamma Noemi, da papà Giuseppe e dagli amici. Quando riapre gli occhi è ormai un’altra persona: una spaventosa cicatrice gli solca la tempia dall’orecchio alla fronte, è smunto, fragile e ormai ... Leggi su limemagazine.eu

Penso ai colloqui con Ali Agca, con Gheddafi, Fava, Dalla Chiesa. Penso al serial killer Gianfranco Stevanin che iniziò l'intervista negando le sue responsabilità e la finì chiedendo scusa ai ...

