Ghost Of Tsushima si aggiorna con fix e migliorie (Di giovedì 6 agosto 2020) In data odierna è stato reso disponibile per il download un nuovo aggiornamento per Ghost Of Tsushima, il quale porta il gioco alla versione 1.06 e introduce alcune migliorie gradite a chi sta esplorando Tsushima. Nuovo aggiornamento per Ghost Of Tsushima L'aggiornamento del peso di pochi GB introduce alcune modifiche importanti per la ricerca dei collezionabili. Se fino ad oggi bisognava basarsi sulla vibrazione del controller, la direzione del vento e la scia sulla mappa, dopo l'update potrete usufruire anche di segnali sonori e visivi. Quando vi troverete nei pressi di un collezionabile, udrete un suono e il collezionabili verrà messo in risalto, in questo modo eviterete di girare a vuoto per lo

