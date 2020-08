F1, Sergio Perez ha concluso la quarantena: potrebbe partecipare al GP del 70° Anniversario (Di giovedì 6 agosto 2020) Sette giorni di quarantena e ora l’attesa per il nuovo test. Dopo esser risultato positivo al Covid-19 esattamente una settimana fa, Sergio Perez ha concluso il periodo di quarantena che in Gran Bretagna, a seconda dei sintomi mostrati dal paziente, va dai 7 ai 10 giorni. “La Public Health England ha confermato che il periodo di quarantena di Sergio è stato completato – si legge in un comunicato della Racing Point -. In linea con il Codice di condotta della FIA, perché il pilota messicano della Racing Point possa entrare nel paddock dovrà risultare negativo al test per il Covid-19. Test al quale si sottoporrà oggi. Il team aspetta di prendere una decisione su chi guiderà al fianco di Lance Stroll entro la serata o ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - OA_Sport : F1, GP 70° Anniversario: Sergio Perez ha terminato il periodo di quarantena e potrebbe correre a Silverstone - f1_notizie : Il periodo di quarantena di Sergio Perez è concluso. Nelle prossime ore farà un test per il COVID-19 e verrà deciso… - FormulaPassion : #F1 | #Perez ha concluso la quarantena, per tornare in pista manca ancora un test negativo #F170 - filippo898 : RT @Gianludale27: Racing Point conferma che Perez ha concluso il suo periodo di quarantena in rispetto delle leggi locali. Oggi Sergio farà… -