Dzeko | “Daremo tutto in campo Il Siviglia una squadra dura da battere”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita contro il Siviglia: "Dobbiamo vincere, oggi dobbiamo fare una partita importante. Il Siviglia è una squadra dura da battere. Noi siamo pronti a dare tutto. Momento giusto? Penso di sì. Ultimamente stiamo facendo molto bene. Abbiamo vinto tante partite giocando molto bene. Noi motivazioni ne abbiamo. Poi c'è gente che pensa ad altre cose ma noi siamo al 100% a Duisburg per provare a fare di tutto per passare il turno."

