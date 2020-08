Dieci isole in vendita (di cui 2 italiane). E una costa meno di un monolocale (Di giovedì 6 agosto 2020) Da Bora Bora al Canada, passando per l’Italia e la Thailandia: 10 isole in vendita Il sogno di avere un’isola tutta per sé da oggi per alcuni potrebbe diventare realtà. Spiagge bianche, mare caraibico, natura incontaminata senza turisti tra i piedi sono solo alcuni dei privilegi dell’avere una fetta di terra di proprietà in mezzo al mare. Al momento sono Dieci le isole in vendita: dalla Thailandia a Bora Bora, passando per il Canada e la Sicilia. E tra queste ce n’è una che costa meno di un monocale in centro. Al prezzo di 68mila dollari, infatti, è possibile comprare un’intera isola: la più economica si chiama Echo Island e si trova sulla punta della Nuova Scozia. Tra le più care, invece, ... Leggi su tpi

