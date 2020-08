?Coronavirus, seconda ondata in Europa: 4.400 contagi in tre Paesi, 32.000 in lockdown in Spagna (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Coronavirus riprende forza in Europa. E il rischio di una seconda ondata è un allarme che comincia a suonare in molti paese del continente: in Spagna come in Francia e in Germania. Nei tre... Leggi su ilmessaggero

SkyTG24 : Coronavirus, il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata” - Internazionale : Le notizie da leggere sul coronavirus. - fattoquotidiano : 'È ARRIVATA LA SECONDA ONDATA' Coronavirus nel mondo / Contagi crescono in Germania, il Belgio fa appello alla pazi… - clikservernet : Coronavirus, in Spagna oltre 1600 nuovi casi. Seconda ondata nei Paesi Baschi, lockdown per 32mila in Castiglia e L… - Noovyis : (Coronavirus, in Spagna oltre 1600 nuovi casi. Seconda ondata nei Paesi Baschi, lockdown per 32mila in Castiglia e… -