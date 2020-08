Coronavirus: salgono i contagi in Italia: le regioni con il numero più alto (Di giovedì 6 agosto 2020) Ancora in aumento i contagi: 402 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In calo fortunatamente i decessi giornalieri. Basilicata e Molise sono le uniche due regioni Italiane a contagio zero. In tutta la penisola Italiana oggi si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In … L'articolo Coronavirus: salgono i contagi in Italia: le regioni con il numero più alto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Salgono ancora i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri. #coronavirus Salgono ancora i contagi, 402 in 24 ore. Diminuisce invece il numero delle vittime, 6 rispetto alle 10 di ieri. #Covid19 salgono i contagi 402 nuovi casi. Report #Iss Tendenza in aumento, indice #Rt a 1,1. Coronavirus, i dati: salgono i contagi, 402 nuovi casi. Report Iss: "Tendenza in aumento, indice Rt a 1,1".

Il Gores Marche ha comunicato stamane che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1439 tamponi: 558 nel percorso nuove diagnosi, 666 nel percorso guariti e 215 nel percorso di screening Montecopiolo. I ...

Ci sono tre nuovi casi di coronavirus in Sardegna, la conferma arriva dall’Unità di crisi regionale. Si tratta di una coppia rientrata nella Città metropolitana di Cagliari dopo un viaggio in Slovacch ...

