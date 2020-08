Coronavirus, i nuovi positivi tornano a superare i 400. Iss: “Tendenza casi in aumento” (Di giovedì 6 agosto 2020) Salgono ancora i nuovi casi di persone contagiati dal Coronavirus in Italia in 24 ore: oggi sono 402 (in Lombardia sono 118) e il cui totale è salito a 249.204. E' quanto riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i decessi sono stati 6, portando il totale a 35.187. Ci sono poi 762 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 42 sono in terapia intensiva mentre 11.890 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.694 persone. Le regioni covid free oggi sono Basilicata e Molise.Intanto, dal monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute emerge che bisogna rispettare la quarantena o si corre il rischio di aumento casi. "Si ribadisce la necessità di rispettare ... Leggi su ilfogliettone

petergomezblog : Coronavirus, i dati – Nuovi casi raddoppiati rispetto a ieri: sono 384, 138 solo in Lombardia - fattoquotidiano : 384 nuovi casi: raddoppiati in 24 ore. Solo in Lombardia sono 138 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia 138 nuovi casi e 5 decessi - Lamp__1 : RT @ItaTvfan: Fate presente ai #Salvini #Meloni 's che l'Italia anche dal punto di vista economico è quella che ha retto meglio al #Covid1… - ItaTvfan : Fate presente ai #Salvini #Meloni 's che l'Italia anche dal punto di vista economico è quella che ha retto meglio… -