Condizioni Fabio Jakobsen – La speranza dall’ospedale: il bollettino dopo l’intervento lungo 5 ore (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono ore di grande appresione per tutti i fan del ciclismo. Nella giornata di ieri, Fabio Jakobsen è stato trasportato in ospedale a Katowice, in seguito ad una brutta caduta provocata da un gesto sconsiderato di Groenewegen. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step è apparso subito molto grave, tanto da essere stato intubato in Condizioni di coma farmacologico. Nella ultime ore un’equipe dell’ospedale polacco è stata impegnata in un lungo intervento della durata di 5 ore nel quale sono state ricostruite le ossa del viso del ciclista che, attualmente, versa in Condizioni gravi ma stabili e non è più in pericolo di vista. “L’intervento è stato molto complicato“, ha dichiarato Pawel Gruenpeter, vicedirettore e medico ... Leggi su sportfair

