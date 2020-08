Che razza di intelligenza artificiale vogliamo? (Di giovedì 6 agosto 2020) Gli algoritmi non sono neutri, ma si comportano in base ai valori e ai pregiudizi che noi vi inseriamo. Siamo all'alba di una nuova era, in cui la tecnologia può essere al servizio dell'essere umano. E l'Europa ha un ruolo importante nel costruire una società, prima che un digitale, davvero inclusiva. di Michela Perrone Nel 2016 fece la sua apparizione su Twitter Tay, un bot (cioè un account dietro il quale si cela un programma automatico) progettato da Microsoft per (...) - Scienza e Tecnologia / , Robot, intelligenza artificiale, intelligenza Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Che razza Che razza di intelligenza artificiale vogliamo? AgoraVox Italia Leclerc sui social: «Ora basta, non sono razzista, smettetela di mettermi con persone disgustose»

«È molto triste vedere come le mie parole vengano distorte per creare titoli che mi fanno sembrare un razzista. Non sono razzista e odio assolutamente il razzismo. Il razzismo è disgustoso». Così Char ...

Tom Hanks sarà Geppetto nel «Pinocchio» live-action Disney

Tom Hanks nei panni di Geppetto in un nuovo «Pinocchio» cinematografico per la regia di Robert Zemeckis: il progetto è della Disney, alle prese con trattative serrate volte a convincere il divo hollyw ...

