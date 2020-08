Calcio, è ufficiale: Pallotta cede la Roma a Dan Friedkin, operazione da 591 milioni di euro (Di giovedì 6 agosto 2020) Si è concluso nella notte l’accordo per la cessione dell’AS Roma Calcio all’imprenditore texano Dan Friedkin, da parte dell’attuale proprietario James Pallotta. L’operazione è valutata in circa 591 milioni di euro e dovrebbe concludersi entro la fine di agosto. August 6, 2020 Con una nota sul suo sito la società giallorossa ha comunicato – dopo nove anni – il cambio di proprietà. La Roma resta però americana, l’operazione – si legge – «sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell’intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club pari all’86,6% del capitale ... Leggi su open.online

