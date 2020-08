Borsa, Tokyo: apertura in lieve calo (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - Tokyo, 6 AGO - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, quando riaffiorano le tensioni commerciali e geopolitiche tra Cina e Stati Uniti con le trattative in corso sul ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa, Tokyo: apertura in lieve calo - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Tokyo in flessione dello 0,33% alle 5.00

Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,33% alle 5.00 e continua le contrattazioni a 22.440,69 punti.

Piazze cinesi in progresso. L’Hang Seng guadagna lo 0,62%

In una seduta contrastata per l’Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso lo 0,26%), le piazze cinesi si allineano alla tendenza mista. Alla fine Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 segnano comu ...

