Bastoni | «Dopo tante critiche ora ci togliamo delle soddisfazioni»

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Getafe. «La cosa che mi ha dato il mister è la fiducia nei miei mezzi. Sono arrivato da una buona stagione a Parma, ma giocare nell'Inter è un'altra cosa. Era la mia prima partita da titolare in Europa ma non l'ho sentita perché ho dietro un grande gruppo e un grande staff che ci aiutano. Il mister vuole fare entrare in noi determinati concetti che dobbiamo migliorare ogni giorno e ce la stiamo facendo. Sono contento per la prova personale e della squadra, ce lo meritiamo. Abbiamo subito tante critiche»

