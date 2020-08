Alex Zanardi, la dottoressa gela tutti: come un bambino, deve cominciare da zero (Di giovedì 6 agosto 2020) In una recente intervista, la dottoressa Melania Rizzoli spiega come nel migliore dei casi Alex Zanardi dovrà imparare a fare tutto di nuovo, come se fosse un bambino. I familiari, gli amici, i fan ed i simpatizzanti aspettano di sapere quale sarà il futuro di Alex Zanardi. Il campione italiano è rimasto gravemente ferito in … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi Alex Zanardi come un bambino: c'è speranza ma deve ricominciare da zero. Il parere della dottoressa Rizzoli Corriere dell'Umbria Giusy Versace: “Fortunata quando ho avuto l’incidente”/ “Alex Zanardi? È l’uomo…”

Alex Zanardi come un bambino: c'è speranza ma deve ricominciare da zero. Il parere della dottoressa Rizzoli

Per Alex Zanardi c'è speranza. Ce la può fare, ma dovrà ricominciare da zero e prima, ovviamente, occorrerà capire i danni riportati dal cervello. A spiegare come potrebbe essere il futuro dell'ex pil ...

