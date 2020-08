ABBIAMO VINTO !! RITIRO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTANZO ! (Di giovedì 6 agosto 2020) Come sapete siamo stati i primi in Italia a denunciare la scellerata PROPOSTA di LEGGE dell’ On. COSTANZO ( M5S ) contro le Sette e i Testimoni di Geova.ABBIAMO ricevuto anche la risposta dell’Onorevole sulla nostra pagina e ABBIAMO ribadito che in questo momento storico, l’unica psico Setta pericolosa per le nostre libertà è il Movimento politico in cui lei milita e che creare una LEGGE per un singolo gruppo oltre ad essere pericoloso sarebbe anche insostenibile, vista la dittatura in cui già viviamo. Il nostro articolo è stato visualizzato da più di 100.000 persone e lo ABBIAMO mandato anche ai professionisti con cui collaboriamo e a tanti altri con siamo collegati, che hanno raccolto il nostro appello e ci hanno ... Leggi su databaseitalia

amnestyitalia : #BuoneNotizie #SudSudan Annullata la condanna a morte di Magai Matiop Ngong, minorenne al momento del reato. Avevam… - ConteVanja : @onestidal1908 Noi con Dybala abbiamo vinto, voi con Lukaku avete perso coppa Italia, campionato e qualificazione C… - carameIle : tenkai selfie ma con un effetto BRUTTO abbiamo vinto ma a che prezzo? - EEvienia : RT @magicadespell78: Questo ha vinto tutto. 'Per favore la mascherina...' 'Sì, stavo giusto andando a prenderla... comunque lavoro in ospe… - natsunayoshi : RT @miookaeri: vabbè piango fortissimo non sarà il massimo l’animazione ma cazzomene i miei figli bellissimi che finalmente si muovono!!! e… -

Ultime Notizie dalla rete : ABBIAMO VINTO Godin: "Contava solo vincere e abbiamo vinto!!! Andiamo avanti" Fcinternews.it Zavoli, il senso più profondo del fare televisione

Taccone, Pasolini, Adorni, Bitossi, Zilioli, Motta, Gimondi, Anquetil, Merckx… Me li ricordo tutti perfettamente avvolti in quel meraviglioso bianco e nero della Rai anni ’60. Per chi non si è perso u ...

Conte va oltre le polemiche: "Vincere aiuta a vincere". Handa: "Abbiamo la giusta cazzimma"

Pronti a ripartire, dopo due giorni di passione che hanno messo in subbuglio il mondo Inter. Domani a Gelsenkirchen c'è l'ottavo di finale dell'Europa League in gara secca contro il Getafe. Prendere o ...

Taccone, Pasolini, Adorni, Bitossi, Zilioli, Motta, Gimondi, Anquetil, Merckx… Me li ricordo tutti perfettamente avvolti in quel meraviglioso bianco e nero della Rai anni ’60. Per chi non si è perso u ...Pronti a ripartire, dopo due giorni di passione che hanno messo in subbuglio il mondo Inter. Domani a Gelsenkirchen c'è l'ottavo di finale dell'Europa League in gara secca contro il Getafe. Prendere o ...